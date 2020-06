Le Canada arrête ses exportations militaires vers l’Azerbaïdjan et interdit les ventes d’armes à la Turquie

Le 29 mai 2020, Global Affairs Canada (GAC) a publié son rapport annuel sur les exportations militaires du Canada, où il avait mentionné qu’aucun permis d’exportation militaires ont été délivrés à l’ Azerbaïdjan au cours de 2019, a rapporté le Comité National Arménien du Canada (ANCC).

Depuis la vente de véhicules blindés d’entreprises privées canadiennes à la République d’Azerbaïdjan en 2017, c’est la deuxième année consécutive que le Canada n’a pas inclus l’Azerbaïdjan dans la liste des pays avec lesquels il échange des marchandises militaires. À la suite de l ’« Opération Peace Spring » de la Turquie en Syrie en octobre 2019, le Canada a également interdit les exportations militaires vers Ankara, qui a été renouvelée indéfiniment en avril 2020.

Suite à la publication du rapport, le 4 Juin 2020, l’ANCC a envoyé une lettre au ministre de Affaires Etrangères du Canada, l’honnorable François-Philippe Champagne, saluant la décision du gouvernement et exhortant le ministre à continuer de ne pas s’engager dans le commerce des armes avec la Turquie et l’Azerbaïdjan.

Dans la lettre, les coprésidents de l’ANCC, Hrag Tarakdjian et Shahen Mirakian, ont déclaré : « La Turquie et l’Azerbaïdjan représentent une menace militaire importante dans leur région immédiate et au-delà. Alors que la Turquie continue de déstabiliser le Moyen-Orient et de menacer l’existence même des minorités locales, l’Azerbaïdjan a considérablement accru sa préparation militaire, signalant constamment un renouveau des hostilités en République d’Artsakh, tout en menaçant d’attaquer directement la République d’Arménie. »

Les coprésidents de l’ANCC ont également exprimé leur espoir que, sur la base de la réglementation des exportations d’armes du Canada et de l’adhésion d’Ottawa au Traité sur le commerce des armes, les permis d’exportation militaires à destination de la Turquie et de l’Azerbaïdjan feront l’objet d’un processus d’évaluation plus rigoureux.

« Le Canada ne peut tout simplement pas devenir complice des innombrables crimes de guerre et violations des droits de l’homme sanctionnés et exécutés par des dictatures régressives comme la Turquie et l’Azerbaïdjan », mentionne la lettre.

« Nous continuerons de surveiller le commerce des biens militaires entre le Canada, la Turquie et l’Azerbaïdjan et veillerons à ce que notre gouvernement fasse toujours ce qu’il faut », ont conclu Hrag Tarakdjian et Shahen Mirakian.