Un incendie détruit des maisons dans la vieille ville arménienne historique de Fresno

Un incendie a détruit jeudi deux maisons historiques dans la vieille ville arménienne de Fresno rapporte le journal Fresno Bee .

Les flammes ont balayé les maisons et endommagé gravement d’autres parties du site sur la rue M au passage supérieur de l’autoroute 41, à l’extrémité sud du centre-ville de Fresno. Le porte-parole de Fresno Fire, Shane Brown, a déclaré que l’incendie avait éclaté vers 12h30.

Shane Brown a déclaré que des flammes se déversaient d’une maison lorsque les premières unités sont arrivées, et l’incendie s’est rapidement propagé à une deuxième maison. Il y a plusieurs bâtiments sur le site, et Shane Brown a déclaré que tous les bâtiments, qui sont entourés d’une clôture métallique, ont été cambriolés. Des vêtements, de la nourriture et d’autres articles étaient éparpillés dans d’autres bâtiments. Shane Brown a déclaré que si l’incendie criminel est difficile à prouver, les enquêteurs pensent que le feu a été intentionnellement mis.

Le célèbre romancier William Saroyan a grandi dans le quartier après que les Arméniens aient fui un génocide de 1915. Les maisons faisaient partie d’un développement majeur de sept acres, où les plans comprennent un musée arménien et un immeuble de bureaux commerciaux à plusieurs étages.