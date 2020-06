Saténik Safaryan (25 ans) fille d’un illustre combattant qui luttait contre une longue maladie vient de disparaitre en Artsakh

Elle s’appelait Saténik Safaryan. Cette jeune fille de 25 ans vivant en Artsakh vient de décéder après une lutte de plusieurs années contre la maladie. Le président de la République de l’Artsakh Arayik Harutyunyan lui rend hommage sur sa page facebook.

« Tout à l’heure c’est avec une profonde peine que j’ai appris la mort de Saténik Safaryan après une lutte longue et perdue contre la grave maladie. Chère Saténik le mal de tes proches est pour nous tous car avec toi on luttait pour ta vie. Par ta spécialisation et ton engagement tu allais sauver de nombreuses vies, mais tout est resté en route. Tu as été rejoindre ton père le combattant et commandant Samvel Safaryan qui avait donné sa jeune vie pour la patrie, pour toi, pour nous tous…

Repose en paix… » a écrit le président de l’Artsakh très attristé par cette disparition prématurée suite à une maladie incurable.

Krikor Amirzayan