Le but de l’international arménien Gegham Kadimyan élu meilleur but du mois de mai du championnat de Biélorussie

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=XWPLtOOo-gg&feature=emb_logo

L’un des buts de l’international arménien et attaquant de Neman Gegham Kadimyan en championnat de Biélorussie le mois dernier fut désigné comme le meilleur but du mois de mai. Lors du match de Neman contre Roukh (2-4) Gegham Kadimyan avait signé le doublé. L’un de ses deux buts étant considéré le plus beau but du mois. En championnat de Biélorussie, Gegham Kadimyan a joué 10 rencontres et marqué 7 buts. Neman étant avec 14 points à la 10e place au classement provisoire.

Krikr Amirzayan