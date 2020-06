Selon la diplomatie arménienne les autorités de l’Azerbaïdjan ne sont pas prêtes à la paix et sont un danger pour la sécurité et la paix dans la région

Les hautes autorités dirigeantes de l’Azerbaïdjan ne sont pas prêtes à la paix et le gouvernement de l’Azerbaïdjan est une menace pour la sécurité et la paix dans la région a affirmé dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères d’Arménie.

Anna Naghdalyan la porte-parole de la diplomatie arménienne a dans une déclaration affirmé cet état d’esprit de Bakou qui n’est pas favorable à la paix dans la région.

« Ces derniers temps les hautes autorités dirigeantes de l’Azerbaïdjan et les différentes instances du pays ont mené une campagne anti-arménienne proche de l’hystérie avec des surenchères dans leurs déclarations. Cela donne l’impression que le gouvernement azéri tente de dépasser les anciennes déclarations anti-arméniennes qui se sont prolongées durant des décennies ce qui complique les conditions du dialogue » dit Anna Naghdalyan au nom de la diplomatie arménienne. « Il est à noter qu’utiliser la haine devant son propre peuple et proférer des menaces de guerre est utilisée par les autorités de l’Azerbaïdjan pour masquer la lutte contre le coronavirus et les droits de l’homme à l’intérieur même de leur propre pays (…) aussi longtemps que la haine contre les Arméniens et les menaces de guerre seront dirigées en direction de l’opinion publique interne de l’Azerbaïdjan, ce genre de déclarations menacent sérieusement le processus de paix et démontrent que non pas le peuple de l’Azerbaïdjan mais ses instances dirigeantes ne son pas près à la paix » dit la porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères. Anna Naghdalyan rappela que les autorités azéries ont déjà reçu à ce sujet les critiques des organisations internationales. Parmi ces dernières la condamnation européenne de l’Azerbaïdjan dans l’affaire de l’assassin azéri Rami Safarov.

Krikor Amirzayan