Noah Erévan s’impose face à Alashkert (1-0) et Chirak Gumri face à Ararat Erévan (2-0)

Jeudi 4 juin se déroulaient deux rencontres de la 20e journée du Championnat d’Arménie (Groupe Supérieur, première division). Sur le terrain « Naïri » à Erévan Noah (Noé) Erévan s’est imposé sur le score minimum de 1-0 face à Alashkert. Ognen Tchantcharevic le gardien d’Alashkert a sauvé plusieurs balles de but. Le but de Noah fut inscrit par Vladimir Azarov à la 89e minute. Noah Erévan et Alashkert ainsi que Lori Vanadzor occupent avec 34 points de la 2e à la 4e place. Ararat-Armenia étant en tête du classement. Dans l’autre rencontre de la 20e journée à Gumri, Chirak Gumri s’est imposé 2-0 face à Ararat Erévan.

Krikor Amirzayan