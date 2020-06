Les scientifiques d’Arménie ont réalisé un masque avec de l’huile de maïs et même des filaments de basalte par la nanotechnologie

Les spécialiste Arméniens des laboratoires de l’Institut national scientifique Alikhanian à Erévan ont créé un masque de protection antivirus réalisé avec de l’huile de maïs a indiqué Ani Aprahamyan la directrice de l’Institut lors d’une conférence de presse jeudi 4 juin réalisée par l’agence Armenpress.

Ani Aprahamyan a indiqué que les chercheurs de l’Institut scientifique national Alikhanian travaillaient actuellement sur d’autres matière telle que le basalte en réalisant de minuscules filaments par la technologie de nanomètres. « C’est écologiquement propre avec des matières qui servent à fabriquer des jouets pour les enfants (…) ces masques peuvent être décontaminés et réutilisés » dit-elle et d’ajouter « nous pouvons réaliser de nombreuses choses nouvelles, mais nous manquons de jeunes spécialistes. La guerre d’aujourd’hui, la concurrence est également dans les laboratoires de recherche, devant les ordinateurs. J’invite les jeunes spécialises de venir et de s’occuper des sciences ».

Krikor Amirzayan