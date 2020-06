Les scientifiques Arméniens ont inventé un puissant désinfectant antiviral efficace contre le coronavirus

Le désinfectant antiviral « Bioxyl 2 » crée par les scientifiques Arméniens de l’Institut de Physique-Chimie Nalbandyan dépendant de l’Académie des Sciences d’Arménie a prouvé son efficacité pour combattre le Covid-19 sur de nombreuses surfaces. Ce puissant produit qui élimine les virus ne contient pas de chlore. Il serait beaucoup plus efficace que les produits désinfectants utilisés jusqu’à présent selon les spécialistes de l’Institut de Physique-Chimie Nalbandyan. Sans danger pour la santé et non toxique, ce nouveau désinfectant devrait aider l’Arménie et l’Artsakh à combattre davantage le coronavirus en désinfectant de nombreux espaces publics et privés.

Krikor Amirzayan