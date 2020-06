Les Géorgiens demandent à leur gouvernement d’aider l’Arménie à combattre le coronavirus

Les citoyens géorgiens s’actives sur les réseaux sociaux et demandent à leur gouvernement d’aider l’Arménie dans sa lutte contre le coronavirus. Sur le site gepetition.com les géorgiens ont lancé une pétition réalisée par Sandro Tchoumachvilli destinée au gouvernement de Géorgie afin que Tbilissi aide Erévan. La pétition précise qu’en Arménie la situation du coronavirus est très sérieuse à la différence de la Géorgie ou « la situation est sous contrôle ».

« Nous demandons au gouvernement de Géorgie en ces moment difficile de réfléchir à une aide au pays voisin. Nous désirons proposer à l’Arménie une aide avec l’expérience d’ici en matière de soins. Nous pensons que c’est un pas juste pour aider le pays voisin et contrôler la situation de l’épidémie dans la région » indique le texte de la pétition en ligne. La Géorgie compte à ce jour 801 cas d’infections et 13 morts. L’Arménie pourtant moins peuplée que la Géorgie compte 11 221 personnes infectées et 244 décès.

Krikor Amirzayan