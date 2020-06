L’Azerbaïdjan va réimposer un bref confinement

Les grandes villes d’Azerbaïdjan vont réimposer un bref confinement ce week-end en raison de la hausse des nouveaux cas de coronavirus enregistrés dans ce pays du Caucase depuis l’assouplissement des restrictions la semaine dernière, ont annoncé les autorités jeudi. Un confinement sera notamment décrété pour deux jours à partir de samedi dans la capitale Bakou, ainsi que dans les villes de Soumgaït et de Gandja, avec une prolongation possible pour deux jours de plus, a annoncé le Premier ministre azerbaïdjanais Ali Assadov. « Les citoyens ne seront autorisés à quitter leur domicile que pour un (...)