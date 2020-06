Distribution de fromage aux familles démunies du Tavush…

Face à l’ampleur de la crise socioéconomique en Arménie, du fait de l’épidémie du Covid-19, le Fonds Arménien de France, en concertation avec le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, a procédé à la distribution de fromages aux familles les plus démunies de la région du Tavush ainsi qu’à des personnes ayant perdu leur emploi.

Au total trois tonnes de fromage produits par la ferme de Lusadzor ont été distribuées à 1 024 foyers de 15 villages ainsi qu’aux soldats en poste dans les quatre casernes du Tavush, une région frontalière d’Arménie. La distribution a eu lieu dans les villages durant la première quinzaine du mois de mai, en s’appuyant sur les listes fournies par les services sociaux de la préfecture du Tavush.

La ferme de Lusadzor est le cœur du projet agropastoral du Tavush, qui s’inscrit dans le cadre d’un programme de solidarité internationale de lutte contre la malnutrition et la pauvreté, engagé avec le Département des Hauts-de-Seine en 2009, à l’initiative de son président, Patrick Devedjian.

… ainsi que de plants d’arbres fruitiers



Le Fonds Arménien de France distribue aussi, depuis plusieurs années, des semences et des plants d’arbres fruitiers aux familles et agriculteurs nécessiteux du Tavush. 17 villages de la région (Lusadzor, Voskepar, Khashtarak, Barekamavan, Tzaghkavan, Berkaber, etc.) en ont profité à ce jour. Chaque famille obtient 3 plants par an. Un agronome du Fonds fait par la suite le tour des villages pour assurer le suivi et conseiller les agriculteurs.

Ces arbres donnent des fruits au bout de 3 à 5 ans. Cet investissement est incitatif et productif car il assure à l’agriculteur une augmentation consistante de ses revenus. Au bout de 5 ans maximum, la récolte est en effet de 200 à 250 kg de fruits par arbre. Ainsi, chaque arbre va rapporter aux familles l’équivalent d’un mois de SMIC arménien, soit 140 €. Il s’agit d’un complément de revenus substantiel qui a profité, depuis 2016, à plus d’une quinzaine de milliers de familles du Tavush, dont 2 753 en 2020, et les incite à rester sur leurs terres. Au total, plus de 72 000 plants ont été distribués à ce jour.

La nouveauté de cette année a consisté à donner un nombre important de plants à quelques agriculteurs sélectionnés pour les aider à démarrer des productions à moyenne échelle. C’est ainsi que 13 agriculteurs ont reçu 200 plants chacun, pour la création de vergers d’environ 5 000 m2, donc un début d’entreprenariat. Sur place, le Fonds va vérifier l’état d’avancement de ces vergers cet automne, puis au printemps 2021. Si les résultats sont bons, l’opération pourra être renouvelée.



La demande des agriculteurs et des familles est très importante. Chaque plant coûte en moyenne 2 € ; un don de 100 € permet de venir en aide à plus de 15 familles. Un gros bénéfice, à un faible coût !

