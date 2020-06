Le festival étant annulé, Cannes a dévoilé sa sélection 2020 des films qui vont être diffusés directement dans les cinémas... Et le documentaire « Si le vent tombe » de Nora Martirosyan a été sélectionné !

Pas de tapis rouge, pas de palme d’or ou d’autres prix… Cette année, le festival de Cannes se limite à une sélection de cinquante-six films, sur les 2 067 reçus. Ils auraient dû être présentés sur la Croisette. Ils le seront, au fil des mois, dans les salles françaises et quelques festivals comme Toronto, Deauville ou Angoulême. Et parmi ceux qui vont bénéficier de ce label « Cannes 2020 », on retrouve le documentaire Si le vent tombe de Nora Martirosyan, son premier long métrage.

L’histoire s’intéresse au destin d’Alain (joué par Grégoire Colin), un auditeur international français, qui vient expertiser l’aéroport d’une République auto-proclamée du Caucase afin de donner le feu vert à sa réouverture. Edgar, un petit garçon du coin, erre autour de l’aéroport et se livre à un étrange commerce. L’homme et l’enfant finissent par se rencontrer…

Née en 1973 à Erevan, Nora Martirosyan vit et travaille à Montpellier. Après des études à l’Académie des beaux-arts d’Erevan, elle quitte l’Arménie afin de poursuivre ses études artistiques à la Gerriet Rietveld Academie, puis mène deux résidences au Fresnoy et à la Rijksakademie van Beeldende Kunsten. En 2003, son court métrage Courant d’air remporte le prix du Jury au Festival de Belfort, aujourd’hui entré dans la collection vidéo du Centre Pompidou, aux côtés de 1937, primé au FID de Marseille et aux Rencontres Cinématographiques de Cerbère en 2008. Sa production artistique s’inscrit au carrefour de la vidéo et du cinéma d’auteur. Ses productions font souvent référence à l’Arménie soviétique de son enfance, à sa culture et aux histoires qui lui sont propres. Loin de tout récit articulé autour d’un scénario fixé par le langage, ses productions font place à la sensation, portée par des images suaves et tactiles, des sons d’une grande complexité. Les œuvres de Nora Martirosyan ont fait l’objet d’une exposition personnelle en automne 2008, Trou de mémoire, au musée Fabre de Montpellier.