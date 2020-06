A partir du mercredi 10 juin à 21h05, France 2 diffusera Romance, une mini-série en six épisodes de 52 minutes écrite et réalisée par Hervé Hadmar (Les Témoins), qui change pour l’occasion de registre et passe du thriller à la comédie romantique. L’histoire est celle d’une passion à cheval entre deux époques. Celle du héros, Jérémy (Pierre Deladonchamps, César du meilleur espoir masculin pour L’inconnu du lac), 32 ans, débute en 2020 dans un club de rock malicieusement baptisé « Le Wonderland ». Un clin d’œil de Hervé Hadmar à l’univers d’Alice au pays des merveilles, et pour cause. Dans ce club, Jérémy, mal dans son époque, va tomber sous le charme d’une jeune femme en photo et se retrouver projeté au cœur de l’été 1960, à Biarritz, là-même où a été immortalisée la scène.

Cette femme, c’est Alice (Olga Kurylenko) qui vit en couple avec Chris (Pierre Perrier). Jérémy va se lier d’amitié avec eux. Tout en développant une relation ambiguë avec Chris, il va alors découvrir qu’Alice cache un secret. Et si le héros avait remonté le temps pour la sauver, quitte à se sacrifier lui-même ? Chemin faisant, Jérémy va également assister à l’ouverture du « Wonderland » originel et sympathiser avec son patron Tony (Simon Abkarian), lui aussi amoureux d’une très belle femme, Margaret (Barbara Schulz). Le choix du club de rock comme décor principal n’a rien d’anodin : la musique a été pensée ici comme un personnage à part entière. « On voyage dans le temps avec la musique », souligne Hervé Hadmar, mélomane convaincu, dans une interview vidéo à France 2.

Une jolie comédie romantique et fantastique autour d’« une rencontre qui n’aurait pas dû avoir lieu ; une rencontre amoureuse passionnelle qui va bouleverser des destins et changer des vies ».