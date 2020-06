Solidarité autour de l’Église apostolique arménienne de St Loup

La belle opération avait lieu ce mardi 2 juin en l’église Sourp Kevork, (Saint Georges) consacrée en 1929 par Mgr Krikoris Balakian, dans le quartier arménien de Saint-Loup à Marseille.

Placée sous l’égide de Lionel Royer- Perreaut, maire LR du secteur et candidat sortant pour les municipales, c’est Didier Parakian élu de la Ville qui transformait l’essai en mobilisant l’entreprise « Sugar » dirigée par la famille Tokatlian et les petites mains expertes et bénévoles de « L’Atelier des Arts ».

Offerts gracieusement par la famille Tokatlian, les tissus et les étoffes aux motifs fleuris et géométriques variés ont fait le bonheur des couturières de l’Atelier.

Le masque barrière prenait ainsi des allures d’accessoire de mode .

Avec attention et grands soins, plus de 50 masques dits « alternatifs » pour adultes et 50 autres pour enfants ont été confectionnés pour l’occasion.

Accueilli chaleureusement par le président Garo Hovsepian et les membres de son Conseil paroissial ainsi que par le Comité des Dames de l’église, Didier Parakian remettait ces précieux présents à l’assistance sous l’œil bienveillant du Prêtre paroissial Komitas.

Touché par la belle initiative, Garo Hovsepian a remercié les acteurs de cette belle chaîne de solidarité.

Né, baptisé et marié en l’église Sourp Kevork, le président a rappelé que durant le long confinement, grâce au dévouement, à la modestie et l’efficacité du Prêtre Komitas, tous les offices religieux avaient été assumés, malgré les portes closes et l’absence de fidèles.

Les messes du jeudi Saint et du vendredi Saint, du dimanche des Rameaux et de Pâques avaient également été célébrées.

A St Loup en l’église Sourp Kevork, bat le cœur d’une communauté attachée à sa foi et à ses traditions.

Alain Sarkissian