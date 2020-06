Pachinian lance un nouvel appel à la nation alors que les cas de Coronavirus continuent d’augmenter

Le Premier ministre Nikol Pachinian a de nouveau insisté sur le fait que le succès de la lutte de son administration contre le coronavirus dépend du comportement des citoyens, et ce alors que les autorités sanitaires venaient de signaler, en ce mercredi 3 juin, plus de 500 nouvelles infections au COVID-19 pour la deuxième journée consécutive.

Pachinian a déclaré que le non-respect de la distanciation sociale et des autres règles fixées par le gouvernement est devenu si répandu que les autorités chargées de l’application des lois ne peuvent pas les appliquer efficacement.

« J’arrive à la conclusion qu’aucun organisme de sécurité ou administratif au monde ne peut résoudre le problème d’une telle ampleur », a-t-il dit dans un vidéo diffusée en direct sur Facebook.

"Ce n’est pas simplement une question d’organisation, a-t-il ajouté. Même si c’était le cas, aucune structure, pas même le gouvernement, ne peut résoudre ce problème à moins que chacun de nous ne considère ce problème comme le sien. »

Pachinian a parlé de dizaines de photographies de personnes à travers le pays ne pratiquant pas la distanciation sociale qu’il a reçues d’utilisateurs de Facebook et partagées sur sa page depuis mardi soir.

Le Premier ministre a réitéré ces plaintes lorsqu’il a tenu hier son point de presse quotidien. Il a affirmé qu’étant donné « l’ampleur énorme » de l’insouciance populaire, la police et les autorités sanitaires arméniennes ne devraient pas être blâmées pour la propagation rapide et continue du virus. Il s’est engagé en même temps à assurer une application plus stricte des règles de sécurité.

S’exprimant lors de la conférence de presse, le chef de la police nationale, Arman Sargsian, a quand à lui assuré que ses officiers avaient infligé une amende mardi à plus de 900 personnes qui ne portaient pas de masques

dans les voitures et les bus. Sargsian a également confirmé que la police anti-émeute avait réprimé une manifestation de commerçants en colère sur un marché agricole de gros à l’extérieur d’Erevan, qui défiaient l’ordre des autorités sanitaires de fermer temporairement.

Pachinian a régulièrement déclamé ces dernières semaines qu’il incombait aux Arméniens de mettre fin à la crise du coronavirus en portant des masques, en observant la distanciation sociale et en se lavant fréquemment les mains.

Les critiques ont réagi en l’accusant d’incompétence et de tentatives pour échapper à la responsabilité de son échec à contenir l’épidémie. Ils pensent que les autorités n’ont jamais correctement appliqué le confinement national imposé en mars, et y ont mis fin trop tôt.

Le vice-Premier ministre Tigran Avinian, qui coordonne les mesures gouvernementales contre l’épidémie, a révélé hier que les autorités espéraient toujours éviter un nouveau confinement. Il a ajouté qu’elles continueront à mettre l’accent sur l’application des règles existantes et un « changement substantiel de notre comportement social ».

Avinian a également annoncé qu’à partir de ce jeudi, les Arméniens devront porter des masques non seulement dans les espaces fermés mais également dans les rues et autres lieux publics. Cette exigence ne s’appliquera pas aux enfants de moins de 7 ans.

Le ministère de la Santé avait indiqué dans la matinée que le nombre total de cas de coronavirus dans le pays, qui compte environ 3 millions d’habitants, avait augmenté de 515, atteignant 10 524, au cours des dernières 24 heures. Il a également confié que 12 autres personnes sont mortes du COVID-19, ce qui porte le nombre officiel de décès à 170.

Une porte-parole du ministère, Alina Nikoghosian, a précisait qu’il ne restait pratiquement plus de lits vacants dans les unités de soins intensifs des hôpitaux arméniens traitant les patients atteints du COVID-19.