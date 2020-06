Viva-MTS et FPWC font du lieu de naissance du célèbre poète arménien Hamo Sahyan une destination touristique active

La société de télécommunications Viva-MTS et la Fondation pour la préservation de la faune et des biens culturels (FPWC) ont confirmé la liste des établissements où les nouveaux systèmes d’éclairage seront installés. En attendant, ils résument ce qui a été fait jusqu’à présent.

Viva-MT a déclaré aujourd’hui dans un communiqué de presse que, compte tenu de la situation actuelle dans le pays, le lancement officiel des systèmes LED a été retardé. Actuellement, il est mis en œuvre à distance à l’aide de technologies modernes.

Le premier appel à distance a été effectué sur des destinations Syunik-Erevan. Ralph Yirikian, directeur général de Viva-MTS, Martin Maralchyan, coordinateur du projet FPWC, et Davit Arustamyan, chef de la zone administrative de Lori, ont évalué l’efficacité du système et ont discuté d’autres problèmes d’organisation.

« Nous devons travailler de manière à minimiser le besoin de nous rencontrer en personne, mais cela ne doit pas empêcher d’obtenir les meilleurs résultats avec le programme. Je ne suis pas avec vous physiquement, mais nous resterons en contact en utilisant des appels vidéo comme celui-ci jusqu’à ce que nous nous revoyions. Tout ce qui est temporaire peut être surmonté. J’ai hâte que la situation s’améliore, que je puisse à nouveau voyager dans les régions et dynamiser nos activités à plus grande échelle », a déclaré le directeur général de Viva-MTS, Ralph Yirikian, lors de l’appel vidéo.

La commune de Lor dans la province du Syunik Marz, riche en monuments historiques et architecturaux, aspire également à devenir un centre d’écotourisme. Les habitants de Lor sont convaincus que le lieu de naissance de Hamo Sahyan peut être une destination touristique active. Viva-MTS et la Fondation pour la préservation de la faune et des biens culturels (FPWC) ont fait le premier pas dans cette direction. La volonté de faire de Lor une destination touristique active peut également être significativement renforcée par la possibilité d’être intégré au réseau des éco-villages.

Les premières grandes étapes ont été franchies avec le soutien de Viva-MTS et de la Fondation pour la préservation de la faune et des biens culturels (FPWC) visant le développement des infrastructures des zones rurales. Grâce à ce partenariat efficace, un système d’éclairage LED a été construit à Lor, garantissant l’efficacité environnementale. Une partie de la rue centrale du village et quelques rues secondaires sont illuminées. La maison-musée du célèbre poète est incluse dans la zone éclairée. Un système d’éclairage public composé de 32 LED a été construit et une rue de 1 250 m de long est éclairée.

Les régions éloignées d’Arménie continuent d’être au centre des préoccupations des organisations partenaires. Pour résoudre les nombreux problèmes existants dans les différentes implantations, les travaux devraient être réalisés d’ici quelques années. Le projet précédent de Viva-MTS et FPWC a été mis en œuvre à Lor il y a 4 ans. Le village a alors été alimenté en eau 24 heures sur 24. Un long pipeline a été construit, un réservoir de régulation quotidien et une installation de prise d’eau ont été rénovés et clôturés.

Contrairement aux lampes à incandescence, les lampes LED respectueuses de l’environnement et économes en énergie consomment 80% moins d’énergie électrique, servent plus longtemps et ont une double efficacité. Pendant les mois d’été, les rues de Lor seront illuminées de 21h00 à 01h00 et en hiver de 18h00 à 00h00. L’éclairage des fêtes sera fourni tout au long de la nuit.