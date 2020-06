L’Arménie a emprunté la voie de la numérisation des requêtes judiciaires

L’Assemblée nationale d’Arménie a adopté en première lecture des amendements au Code de procédure pénale, selon lesquels le bureau du procureur général, ainsi que les enquêteurs chargés de la procédure, pourront déposer une requête auprès du tribunal sous forme électronique.

En vertu de la loi actuelle, les demandes doivent être soumises sur papier. Si le projet est accepté, les enquêteurs et les autorités chargées de l’enquête lors de la soumission des demandes pourront simplement envoyer des fragments séparés des cas précédemment analysés et ne pas charger les employés en copiant et en remettant des documents aux tribunaux.

La pertinence de ce projet est également confirmée par le fait que l’État a dépensé beaucoup d’argent pour fournir aux tribunaux du matériel informatique, qui n’est actuellement utilisé que pour l’impression.

À l’heure actuelle, le gouvernement met également au point tous les mécanismes nécessaires pour exclure toute possibilité de fuite d’informations secrètes, en particulier, l’enquêteur qui en est responsable.