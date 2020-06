Le Comité des recettes de l’État arménien exhorte les entreprises à demander l’aide du gouvernement

Le Comité des recettes publiques arménien (SRC) a exhorté les entrepreneurs à solliciter plus activement l’aide du gouvernement.

Le directeur adjoint du SRC Arthur Manukyan a déclaré lors d’une conférence de presse en ligne que 12 227 entreprises, employant jusqu’à 52 155 personnes, sont éligibles au 18e programme d’aide gouvernemental, destiné à compenser les conséquences de l’épidémie de coronavirus, mais seulement 9 248 d’entre elles ont demandé un total de 1,7 milliard de drams d’aide.

Il a déclaré que le SRC a envoyé des notifications à tous les bénéficiaires qui remplissent les conditions du programme. « Je tiens à noter que le programme est toujours en cours et que les candidatures peuvent être soumises avant le 10 juin, et nous exhortons les entreprises éligibles à être plus actives », a déclaré Arthur Manukyan.

Il a ajouté que le 18e programme est en fait une version élargie du 5e programme d’assistance, affirmant que les bénéficiaires du 5e programme peuvent également devenir les bénéficiaires du 18e programme.

« Il y a des entités commerciales qui ont reçu une assistance dans le cadre des 5e et 18e programmes », a déclaré Arthur Manukyan.

Il a souligné qu’aucune entreprise éligible ne peut se voir refuser l’assistance car la méthodologie de compilation des listes est basée sur les rapports présentés au SRC.

Le 18e programme gouvernemental pour contrer les conséquences socio-économiques du coronavirus est conçu pour les employeurs qui n’ont pas supprimé leurs emplois pendant la pandémie en payant leurs travailleurs autant qu’avant. Les bénéficiaires de ce programme recevront une subvention gouvernementale correspondant au salaire d’un employé sur cinq.

Les entreprises éligibles sont celles qui, du 1er février au 30 avril 2020, comptaient de 2 à 100 salariés et dont le fonds de revenu réel n’a pas diminué de plus de 5%.

Le gouvernement arménien, en général, a approuvé 19 programmes pour contrer les conséquences économiques du coronavirus. Parmi ceux-ci, huit sont destinés à fournir une assistance à l’agriculture, au tourisme, aux PME, aux micro-entreprises, aux technologies de l’information et à d’autres industries et les autres à divers groupes de la population.