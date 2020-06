Les informations sur les actions et les actionnaires deviennent plus accessibles en Arménie

L’Assemblée nationale arménienne a adopté en deuxième et dernière lecture un ensemble d’amendements à la loi sur le marché des valeurs mobilières et à plusieurs lois connexes, qui confèrent aux forces de l’ordre, à la Commission d’État pour la protection de la concurrence économique et à la Commission des recettes publiques l’accès à des informations complètes sur les actions des sociétés et de leurs propriétaires.

En vertu de la loi actuelle, les informations sur les actions et leurs propriétaires ne peuvent être obtenues que dans le cadre d’une affaire pénale impliquant un suspect ou un accusé et uniquement sur décision de justice. Dans le même temps, des informations sur les fondateurs de sociétés à responsabilité limitée et leurs actions sont ouvertes depuis 2001 et les organismes publics y ont directement accès depuis 2013.

Selon le vice-ministre de la Justice Rafik Grigoryan, les services répressifs doivent avoir accès à ces informations pour enquêter sur les délits de corruption. Selon lui, il est important que les autorités fiscales disposent d’informations sur les actionnaires, car le Code des impôts prévoit le terme « société affiliée », dont l’un des critères est que la même personne détient dans une certaine mesure les actions de deux sociétés, ce qui détermine le taux d’imposition.

La Commission d’État pour la protection de la concurrence économique a besoin de ces informations pour déterminer la position dominante des entreprises sur le marché et pour rechercher les collusions.

Les amendements adoptés donnent à ces organismes un accès à des informations complètes sur les actions des sociétés, leurs propriétaires, ainsi qu’aux données de la liste de leurs comptes, types et statut des titres.