Le Premier Ministre arménien demande au Comité de l’aviation civile d’élaborer une feuille de route pour réformer le secteur d’ici 2022

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a présidé une réunion en ligne mercredi pour discuter de la situation actuelle et des perspectives de développement de l’aviation civile du pays. Tatevik Revazyan, présidente du comité de l’aviation civile, a également participé à la réunion qui a suivi la mise à jour par la Commission européenne de la liste de sécurité aérienne de l’UE, en y ajoutant toutes les compagnies aériennes certifiées en Arménie.

Ces sociétés sont soumises à une interdiction d’exploitation ou à des restrictions d’exploitation au sein de l’Union européenne car elles ne répondent pas aux normes de sécurité internationales.

Cette décision fait suite aux auditions du Comité arménien de l’aviation civile (CAC) et de six transporteurs aériens arméniens - Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airlines, Mars Avia et Skyball.

La commissaire aux transports, Adina Vălean, a déclaré : « La liste de sécurité aérienne de l’UE devrait être utilisée comme un instrument qui aide les compagnies aériennes et les pays répertoriés à réévaluer et à améliorer leurs normes de vol. La décision d’inclure les transporteurs arméniens sur la liste de la sécurité aérienne de l’UE a été prise sur la base de l’avis unanime du comité de la sécurité aérienne. La Commission, avec l’aide de l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne, est prête à coopérer et à investir en Arménie pour améliorer sa sécurité aérienne. »

Selon Tatevik Revazyan, après une réunion du Groupe européen de la sécurité aérienne tenue le 20 novembre 2019, le Comité arménien de l’aviation civile a mis en œuvre des mesures séquentielles pour accroître le niveau de sécurité aérienne. Elle a déclaré que la Commission européenne pourrait réviser sa décision en novembre 2022. Elle a également déclaré que les autorités aéronautiques de l’UE se félicitaient de la volonté du gouvernement arménien d’augmenter le niveau de sécurité des vols et ont exprimé leur volonté de coopérer.

Le Premier ministre a déclaré que le Comité de l’aviation civile devrait élaborer une feuille de route et un calendrier pour sa mise en œuvre dans un bref délai. Selon Nikol Pashinyan, il est nécessaire de prendre des mesures non seulement pour augmenter le niveau de sécurité des vols, mais aussi pour accroître la compétitivité de l’aviation locale et développer l’aviation civile nationale.

Le 6 avril, Nikol Pashinyan a imputé cette situation à la négligence criminelle des anciens dirigeants du Comité. Selon lui, les compagnies aériennes enregistrées en Arménie étaient impliquées depuis de nombreuses années dans des activités illégales dans les pays africains, en particulier dans le trafic d’armes.

Le 14 avril, le chef du Comité, Tatevik Revazyan, a annoncé qu’elle chargerait des experts indépendants d’identifier et de résoudre les problèmes dans le domaine du transport aérien en Arménie.