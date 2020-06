Les reçus de caisse imprimés en Arménie au cours des 4 premiers mois de 2020 diminuent de 20% d’une année sur l’autre

Le montant des reçus de caisse imprimés en Arménie au cours des 4 premiers mois de 2020 a diminué de 20% par rapport à la même période en 2019, a déclaré le vice-président du Comité des recettes publiques Artur Manukyan lors d’une conférence de presse en ligne.

Il a déclaré que le nombre et le montant des reçus de caisse imprimés en janvier et février étaient en augmentation, mais qu’ils ont diminué en mars et avril en raison de l’impact négatif de l’épidémie de coronavirus.

Il a noté que le principal facteur à l’origine de cette baisse était l’interdiction par le gouvernement de certains types d’activités économiques. Selon lui, la situation peut encore s’améliorer, si toute l’activité économique se rétablit complètement.

Selon le Comite des recettes le montant des reçus de caisse imprimés en 2019 a augmenté de 20% par rapport à l’année précédente et leur nombre a augmenté de 40%.

Ainsi, en 2018, quelque 326 millions de reçus de caisse ont été imprimés ; en 2019, leur nombre a augmenté de 40% pour atteindre 457 millions.

Dans le même temps, la croissance de leur chiffre d’affaires est passée de 1,65 milliards de drams en 2018 à 1,98 milliards de drams en 2019. En 2019, par rapport à 2018, le nombre d’infractions signalées à l’obligation d’imprimer les reçus de caisse enregistreuse a augmenté de 14%.