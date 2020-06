Les prix à la consommation en Arménie en hausse de 1,2%

En mai 2020, les prix à la consommation en Arménie ont augmenté de 1,2% par rapport à mai 2019 et ont diminué de 0,1% par rapport à avril 2020, a annoncé le Comité national des statistiques (NSS). Il a également déclaré que les prix à la consommation en janvier-mai, par rapport à la même période en 2019, avaient augmenté de 0,3%.

Selon le NSS, les prix des aliments et des boissons non alcoolisées en mai 2020, par rapport à mai 2019, ont augmenté de 1% et ont baissé de 0,2% par rapport à avril de l’année en cours.

En mai 2020, les prix des produits de l’alcool et du tabac ont augmenté de 11,7% d’une année sur l’autre et de 1,1% par rapport au mois précédent. En mai 2020, les prix des vêtements et des chaussures ont augmenté de 2,5% sur un an et ont diminué de 2,3% par rapport à 2020 avril. Les services publics ont augmenté de 1,1% par rapport à mai 2019 et n’ont pas changé par rapport à avril 2020.

Les prix des articles ménagers et électroménagers ont augmenté de 0,7% en mai par rapport à mai 2019 et de 0,5% par rapport à avril 2020.

Les prix des transports ont diminué de 3,7, les prix des communications ont baissé de 0,1%, les prix des loisirs et de la culture ont baissé de 1,2%.

Selon les statistiques, les prix des produits non alimentaires en mai 2020 sont restés inchangés par rapport à mai 2019 et ont baissé de 0,6% par rapport à avril 2020. L’inflation projetée par le gouvernement pour 2020 est de 4%.