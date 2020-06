Les divisions des passeports et des visas de la police arménienne suspendent leurs activités

Les activités des divisions des passeports et des visas du département de la police arménienne ainsi que des unités d’enregistrement et d’examen de la police de la circulation ont été temporairement suspendues depuis le 3 juin, a déclaré mercredi Edgar Janoyan, chef adjoint du département des relations publiques et de l’information de la police.

Dans le cadre de l’état d’urgence déclaré en Arménie pour freiner la propagation du coronavirus, la police à partir d’aujourd’hui suspend les activités du service des passeports et des visas et des services territoriaux subordonnés, ainsi que des unités de comptabilité et d’examen de la police de la circulation pour une période entre le 3 et le 15 juin, a écrit Edgar Janoyan sur sa page Facebook.

Le ministère s’est excusé auprès des citoyens et a noté que le but de ces restrictions est exclusivement de préserver la santé des gens.

Il s’agit de la deuxième interruption des travaux de ces unités pendant l’état d’urgence en Arménie. Leurs activités ont été temporairement suspendues le 24 mars, puis avaient complètement repris le 18 mai 2020.