Le taux de change du dollar américain (USD) par rapport au dram arménien (AMD) était de 482,38 AMD / 1 $ en Arménie mercredi ; ce chiffre est en baisse de 0.11 AMD depuis mardi, selon le site officiel de la Banque centrale d’Arménie.

Le taux de change pour un euro était de 540,89 AMD (en hausse de 1,61 AMD), celui d’une livre britannique de 607,22 AMD (en hausse de 0,88 AMD) et le taux d’un rouble russe de 7,05 AMD (en hausse de 0,97 AMD).

De plus, un gramme d’argent, d’or et de platine s’élevait respectivement à 283,35 AMD, 27 018,79 AMD et 13 105 AMD.