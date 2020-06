L’USCIRF préoccupée par les attaques contre les églises arméniennes en Turquie

La Commission des États-Unis pour la liberté religieuse dans le monde (USCIRF) s’est déclarée préoccupée par les informations faisant état d’attaques contre des églises arméniennes et de menaces contre la Fondation Hrant Dink en Turquie.



