COMMUNIQUE

Ֆրանսահայ Կապոյտ Խաչի Շրջանային Վարչութիւնը 15 000 € կը նուիրէ Լիբանանանահայութեան անմիջական օգնութեան

Լիբանանի քաղաքական անկայունութեան առ ի հետեւանք, տնտեսական տագնապ ապրող մեր հայրենակիցներուն օժանդակելու միտումով՝ ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը աշխարհասփիւռ իր միաւորներուն եւ սփիւռքահայութեան կոչ ուղղեց օգնութեան ձեռք երկարելու Լիբանանի մեր հայ ժողովուրդին, որոնք տնտեսական տագնապ կ՝ապրին այս օրերուն, եւ գորոնաժահրի աղէտի պատճառաւ, առաւել եւս վատթարացած է անոնց առօրեան…

Ֆրանսահայ Կապոյտ Խաչի Շրջանային Վարչութիւնը ընդառաջելով ՀՕՄ- ի Կեդրոնական վարչութեան կոչին, անմիջապէս 5 000 € նուիրեց Լ.Օ.Խ-ին ու դրամահաւաքի միջոցաւ մօտաւորապէս 10 000€ ։

Այս գործունէութիւնը սակայն իր լռումին չէ հասած եւ հանգանակութիւնը կը շարունակուի ։ Առ այդ, կոչ կ՝ուղղենք Ֆրանսահայ գաղուդին օգնութեան ձեռք երկարելու Լիբանանահայութեան անմիջական օգնութեան այս շատ կարեւոր ծրագրին :

Կապոյտ Խաչի Շրջանային Վարչութիւնը իր խորին շնորհակալութիւնները կը յայտնէ բոլոր նուիրատուներուն, որոնք ճգնաժամային այս օրերուն նեցուկ կը կանգնին մեր հայրենակիցներուն։

Ֆրանսահայ Կապոյտ Խաչի Շրջանային Վարչութիւն

Փարիզ, 28.05.2020

Le Conseil d’Administration de la Croix-Bleue des Arméniens de France fait un don de

15 000 € dans le cadre de son programme « Urgence alimentaire – Liban »

Avec l’instabilité politique et économique au Liban, le Bureau Exécutif du HOM (Croix de secours arménienne) a lancé un appel à ses entités présentes dans 27 pays et aux Arméniens de la diaspora pour soutenir les Arméniens du Liban, qui traversent actuellement des bouleversements économiques et une crise sanitaire sans précédent tels que des familles entières ne peuvent plus se nourrir …

Répondant à l’appel du HOM, le Conseil d’Administration de la Croix Bleue a immédiatement débloqué la somme de

5 000 € et à travers une levée de fonds, environ 10 000 € ont été collectés.

Cette collecte se poursuit. Nous appelons ainsi la communauté arménienne de France à prêter main forte à ce très important programme d’assistance à nos compatriotes du Liban.

La Croix Bleue exprime sa profonde gratitude à tous les donateurs qui ont déjà apporté leur aide à nos compatriotes en ces jours de crise.

Conseil d’Administration – CBAF

Paris, 28.05.2020

Pour faire un don :

Site internet de la CBAF : https://croixbleue-france.com/don/

Par courrier : CBAF – CA 17 rue Bleue 75009 Paris