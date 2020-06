La campagne « COVID -19 : Unis contre la pandémie » du Fonds Arménien recueille plus de 376 000 $

Grâce à la générosité de milliers de personnes du monde entier et malgré la crise mondiale actuelle, la campagne « COVID-19 : Unis contre la pandémie » du Fonds Arménien a levé plus de 376 000 $ au 3 juin 2020, 230 000 $ dont a déjà été orienté vers la lutte contre la pandémie.

L’infographie ci-dessous montre la géographie de la campagne au 31.05. 2020.

Le Fonds pour l’Arménie exprime sa gratitude à plus de 700 donateurs et organisations ainsi qu’à 15 communautés arméniennes dans le monde pour leur confiance et leur soutien continus.

Outre les 230 000 dollars de soutien au secteur de la santé, grâce à la générosité des affiliés locaux du Fonds, environ 250 000 dollars de dons en nature d’équipements et de fournitures médicales ont également été fournis aux secteurs de la santé en Arménie et en Artsakh.