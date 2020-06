L’Arménie, la Grèce et Chypre exigent que le vote du prochain président de l’ONU le diplomate turc Volkan Bozkir soit public

En septembre prochain à New York lors de la 75e session de l’ONU les représentants des 193 pays doivent élire avant les travaux le nouveau président de l’ONU pour la saison indique azatutyun.am.

Avec officiellement la candidature d’une seule personne à ce poste, celle du diplomate turc Volkan Bozkir. La commission de l’ONU chargée de l’élection de ce nouveau président a préalablement envoyé à tous les pays membres le nom de ce candidat représentant la Turquie afin que les pays valident au préalable. Mais un certain nombre de pays ont exigé un vote lors de la session et parmi ces pays l’Arménie, la Grèce et Chypre qui se déclarent opposés à cette candidature du représentant turc. L’Arménie, la Grèce et Chypre désirent que par un vote public, les noms des pays qui votent en faveur ou contre ce diplomate turc soient connus de tous.

Ces trois pays semblent être les seuls à exiger cela pour le diplomate d’un pays qui occupe depuis 1974 la partie nord de l’île de Chypre, pratique le blocus frontalier depuis 1993 avec l’Arménie et fournit les armes à l’Azerbaïdjan…sans compter l’aide apportée par le président Erdogan aux islamistes de Daesh et autres factions terroristes. Les autres pays gardant un silence complice…

Krikor Amirzayan