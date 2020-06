Le projet audacieux de l’Ecole Abovian c’était ça !! 😉

Madame Narine MANUKYAN, professeure de langue, a rejoint à notre auberge d’hirondelles...

Nous préserverons notre langue, notre culture et notre identité éternellement ...

Les enfants de l’Ecole ont appris à écrire et à lire en arménien même pendant le confinement, grâce à nos merveilleuses enseignantes telles que Madame Narine MANUKYAN.

Narine est diplômée de la faculté de Journalisme et de Communication de l’Université Gladzor d’Erevan.

Au nom de l’École Abovian, chère Narine djan , nous vous remercions beaucoup pour votre travail acharné, et vous souhaitons une prospérité et une patience sans fin dans le travail difficile, mais glorieux, dans le domaine de l’éducation de la jeune génération.

💐💐💐

Ainsi, on se retrouvera en septembre !😉

Մեր քաջ նախագիծը հենց սա էր՝😉

Մեր լեզուն, մեր խոսքը, մեր մշակույթը և մեր ինքնությունը պահելու ենք անմար...

Մեր երեխաները սովորեցին գրել, կարդալ, արտասանել հայերեն անգամ ինքնամեկուսացման պայմաններում, հրաշալի ուսուցչուհի Նարինե ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ շնորհիվ։

Նարինեն ՄԱՆՈՒԿՅԱՆՆ ավարտել է Գլաձոր համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը։

Վարժարանի հոգաբարձուների և իմ անունից ողջ երախտագիտությունս Ձեզ` հարգելի Նարինե, Ձեր մեծ վաստակի ու ջերմագին աշխատանքի համար : Մաղթում եմ քաջ առողջություն, ընտանեկան մեծ երջանկություն, բարեկեցություն եւ անսահման համբերություն մատաղ սերնդի կրթության եւ դաստիարակության դժվարին, սակայն վեհ ու փառավոր գործում...💐💐💐

Ամենայն սիրով կհանդիպենք սեպտեմբերին 😉

Nous remercions Monsieur Achot CHOUGUYAN (Artak de Paris) pour le montage de toutes les vidéos.

Բոլոր վիդեոմոնտաժների համար շնորհակալ եմ Achot Chouguyan-ին (Փարիզի Արտակ)

Բարին Ձեզ հետ 😉

Գնացինք դիտելու 😊