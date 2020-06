L’Arménie débutera le montage des fusils automatiques Kalashnikov AK103 dès juillet

Début juillet 2020 débutera en Arménie les activités de l’usine de fabrication et de montage des fusils automatiques russes Kalashnikov à Erévan a indiqué au site InforPort.am le responsable de l’unité de production Igor Gardienko. L’usine est fondée par la société Neytron et le groupe russe Kalashnikov avec un contrat de fabrication signé le 15 mai d’une durée de 10 ans. Ce contrat fut longuement analysé en Russie afin de recevoir les autorisations nécessaires puis finalisé par l’accord du président russe par décret présidentiel. Ce dernier fut réalisé en août 2019. L’accord puisivit ensuite un long parcours avec notamment les autorisations de l’Industrie militaire de Russie.



« L’Arménie produira dans la première phase des armes automatiques AK103 dont les éléments d’assemblage seront reçus afin de procéder à la chaîne de montage. La deuxième phase inclura la fabrication sur place et le montage avec la technologie russe appropriée » a affirmé Igor Gardienko. Ce dernier a affirmé que toute cette production sera aux nombres très strictes exigées par la technologie russe de l’armement. A terme des dizaines de milliers de fusils automatiques Kalashnikov seront produits en Arménie et le volume de production ira en augmentant. Dans la première phase l’usine emploiera au moins 20 salariés avec des sous-officiers des Forces armées arméniennes qui ont une expérience forte en matière d’armes. Les munitions seront également fabriquées en Arménie.

Krikor Amirzayan