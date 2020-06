Garbis Zakarian le premier boxeur professionnel de Turquie aura un tournoi en son nom grâce à Garo Paylan

Grâce aux efforts de Garo Paylan le député arménien au Parlement de Turquie le premier boxeur professionnel de l’histoire de la Turquie, l’Arménien Garbis Zakarian (né le 2 juin 1930 et disparu le 25 janvier 2020) surnommé les « poings de fer » aura un championnat de boxe en son nom indique le journal Gazete Duvar.

Le 25 janvier dernier, Garo Paylan avait interrogé le vice-ministre turc des Sports et de la jeunesse afin qu’un tournoi de sport, dans quelque domaine que ce soit, en Turquie porte le nom de Garbis Zakarian. Mehmet Mouharem Kasapoglu le ministre turc des Sports et de la jeunesse a affirmé par une lettre adressée à Garo Paylan qu’un tournoi sportif portera le nom de Garbis Zakarian et que son ministère examinait de nommer un complexe sportif au nom de Garbis Zakarian.

« Il est heureux que durant toute sa carrière sportive Garbis Zakaria qui fut victime de discrimination ait aujourd’hui l’honneur d’avoir un tournoi sportif en son nom. Les réalisations de notre boxeur n’ont pas été jugés à leur juste valeur lorsqu’il était en vie et nous sommes en train d’envisager de faire vivre sa mémoire auprès des jeunes générations en nommant Garbis Zakarian un complexe sportif » a affirmé Garo Paylan.

Krikor Amirzayan