Martine Vassal présente ses listes pour le second tour des municipales

77 jours après le premier tour des municipales et une crise sanitaire sans précédent, les enchères et les négociations pour le second tour des municipales ont pris fin ce mardi 2 juin à 18 heures.

Aux quatre coins cardinaux de l’hexagone, tous les états majors des candidats ont cherché des accords de dernières minutes avant les dépôts des listes officielles en Préfectures.

Seconde ville de France, Marseille offre un scénario à rebondissements où l’issue est incertaine pour les deux principales candidates à la Mairie centrale.

Le suspense « Hitchcockien » tient en haleine la cité de Pagnol et de Raimu.

Les scénarios sont multiples et les plaques tectoniques mouvantes, occasionneront sans doute des surprises et des renversements de situations dans certains secteurs.

Face à une abstention record, le problème majeur des candidats est de savoir comment mobiliser les 70% d’abstentionnistes du 1er tour à Marseille.

Campagne électorale inédite par la forme, le digital, la presse et les réseaux sociaux seront les théâtres principaux de cette joute démocratique.

Distanciation sociale forcée, les meetings remisés, les candidats et leurs « spin doctor » devront agir avec malice pour approcher et sensibiliser les électeurs pour venir accomplir leur devoir citoyen.

Après la peur du Covid dans les isoloirs, le soleil, la plage et la mer seront- ils les gestes barrières à ce scrutin particulier ?

Focus sur la situation générale.

« LE PRINTEMPS MARSEILLAIS » de Michèle Rubirola



Arrivée en tête sur 3 secteurs lors du 1er tour avec 33,44% des voix, la candidate de l’union de la gauche qui compte avec elle des membres du PS, exceptée la sénatrice ex-PS, Samia Ghali, du PCF, des Verts et de la France Insoumise de Jean-Luc Mélanchon, croit en son destin et à la dynamique du 1er tour.

Elle devance de 1 800 bulletins la candidate LR, Martine Vassal créditée de 32,30% des voix, remportant également 3 secteurs sur la ville.

Divisée malgré des appels à l’union et d’un « pacte de raison » lancé par Renaud Muselier, puissant président de la Région Sud, qui aura pesé de toute son influence, la droite marseillaise mènera finalement la campagne avec Martine Vassal et Bruno Gilles (DVD ex LR) face à elle.

Le sénateur Bruno Gilles était second dans son fief avec 22,11% des suffrages, derrière la leader du Printemps marseillais (37,38%).

Une déconvenue pour l’homme fort des 4 & 5

LA CLÉ DE CETTE ÉLECTION MUNICIPALE : LE SECTEUR DES 13 & 14



Le Rassemblement National de Stéphane Ravier fort de 19,45% des voix est troisième sur la ligne de départ, loin de ses objectifs affichés.

Il est malgré tout en tête sur son secteur de mairie des 13 & 14 avec 33,49 %.

Face au retrait des candidats de la gauche Jérémy Bacchi (PM) et de Julien Rossi (DVG), le candidat LR, David Galtier second du 1er tour avec 18,22% sera en bonne position pour inverser la tendance, bénéficiant d’un front républicain contre le RN.

Le duel sera disputé, en cas de victoire du candidat LR, Martine Vassal serait confortée dans la course au fauteuil à la mairie centrale.

Se sera certainement la clé de cette élection municipale, qui envoie 48 élus au Conseil municipal de la Ville.

LES MARCHEURS SE MAINTIENNENT FAUTE D’ACCORDS



Yvon Berland, la tête de liste (LREM ), arrivé 4e sur son secteur avec 12,25% face à Martine Vassal en tête, se maintient pour une quadrangulaire.

Il avait lancé avec Bruno Gilles le soir du 1er tour un appel à faire barrage à Martine Vassal. Visiblement aucun appareil n’a convenu d’accords factuels avec le chef des « marcheurs ».

Martine Vassal bénéficie de l’alliance avec Ludovic Perney Ex « Gilliste » 8,79% .

Dans les 11 & 12, Pascal Chamassian , candidat (LREM) avec 7,49% sur le secteur du maire sortant Julien Ravier ( LR) en binôme avec la députée Valérie Boyer, 28,13%, ne sera pas présent au second tour malgré des discussions avec Yannick Ohanessian (Printemps marseillais et PS) arrivé 3e avec 16, 29%.

Ce beau score permet au jeune candidat de fusionner avec l’ écologiste Marc Signes ( 9%).

Le « Frontiste » Franck Allisio, second avec 23,29% sera au centre d’une quadrangulaire complétée par Robert Assante, candidat de Bruno Gilles.

Ce secteur de Beaumont, symbolique, qualifié de « petite Arménie » sera également très disputé.

CONFÉRENCE DE PRESSE DE MARTINE VASSAL



Entourée de ses 6 candidats et de leur binôme, la candidate à la mairie de Marseille avait convié la presse à son QG, situé rue Paradis dans le 8e arrondissement de la ville.



« C’EST L’HEURE DU CHOIX » M.Vassal

Assise face à la presse, tablette numérique sous les mains, sourires aux lèvres, les yeux de la candidate parcouraient l’assistance consciente de l’importance du moment.

Rompue à l’exercice, durant 25 minutes, la candidate à montrer toute sa détermination en présentant ses colistiers et son programme avant de répondre aux questions des journalistes présents.

Droite dans ses escarpins ajourés, Martine Vassal a tenu un discours ancré à droite en mettant les Marseillaises et les Marseillais devant leurs responsabilités face au danger de l’abstention et du retour possible de la gauche des amis de M. Mélanchon et de Mme Rubirola.

En préambule, la candidate née Kalenderian du nom de sa maman, a rendu hommage à Marseille qui a exprimé son humanité, ainsi qu’au Département et à la Métropole, les deux institutions qu’elle dirige, pour avoir répondu avec humilité et efficacité aux problèmes issus de la crise sanitaire liés au Covid.

Contaminée par le virus lors du 1er tour, comme ses collègues (LR)Valérie Boyer, Guy Teissier, Yves Moraine, Richard Findykian et Yvon Berland ( LREM), entres autres, Martine Vassal a insisté pour maintenir la vigilance des gestes barrières afin que le second tour des municipales se déroule avec toutes les garanties sanitaires.

« Ne pas voter, c’est ignoré son avenir, celui de ses enfants, c’est accepter de subir plutôt que de choisir », par ces paroles fortes, la candidate dénonce le danger de l’abstention, et le manque de mobilisation de son électorat.

Sans ambages, Martine Vassal a ciblé sa rivale Michèle Rubirola et ses amis.

En tête de gondole étaient nommés M.Mélanchon, les « Cgtistes » , les gilets jaunes et les extrémistes de l’ultra gauche qui durant plusieurs mois ont mis le centre-ville de Marseille à sac lors des manifestations violentes. Dit-elle en substance.

Fille d’anciens entrepreneurs, elle a rappelé son soutien aux commerçants qui ont payé un lourd tribut économique.

« Cette coalition hétéroclite au positionnement opportuniste, c’est l’assurance d’une gouvernance hasardeuse », dit- elle en rajoutant :

« Comment pourraient-ils gouverner cette ville ? et la Métropole, qui détient la part essentielle des compétences pour l’essor de Marseille ? Je ne veux pas croire que le chaos puisse être un mode de vie ».

Fermez les bans, les préliminaires sont superflus.

Très en verve et en mode dynamique, Martine Vassal a mis l’accent sur le volet économique de son programme, en voulant hisser la cité phocéenne parmi les villes les plus attractives.



« MARSEILLE LA COMBATIVE, MARSEILLE LA REBELLE »

D’origine arménienne, la candidate a loué l’histoire millénaire de Marseille. « Ville cosmopolite, elle symbolise le rejet des extrêmes, qu’il s’agisse de l’ultra gauche ou de l’extrême droite, c’est l’heure de bouter les extrêmes hors de notre belle cité » dit- elle.

Ciblant sa rivale, Michèle Rubirola, Martine Vassal entame ce duel féminin avec un discours musclé sans concessions.

Le second tour vient de commencer.

Alain Sarkissian