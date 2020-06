La Communauté Arménienne entre Solidarité et Devoir de Mémoire

Article du journal le Progrès du 2/05/2020

La COVID 19 n’a pas permis le 24 avril dernier à la Communauté arménienne de commémorer physiquement le Génocide des Arméniens perpétré par le gouvernement Jeune Turc de 1915. Les réseaux sociaux ont remplacé les prises de paroles publiques. Et la solidarité a fait office de mémoire. Aussi en cette date symbolique du 28 Mai, l’association Educative de Malatia, L’UGAB, et la Paroisse Arménienne Catholique, en respectant les règles du déconfinement, ont rendu compte à la presse de deux axes essentiels lors du mois d’Avril : SOLIDARITE ET MEMOIRE