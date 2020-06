La conseillère du PDG d’Araratbank démissionne

Anna Baghdasaryan, conseillère du directeur exécutif d’Araratbank sur les questions de relations publiques, a annoncé sa démission sur sa page Facebook. Elle a occupé ce poste pendant neuf ans.

Début février, Mher Ananyan a remplacé Ashot Osipyan en tant que nouveau directeur exécutif, président du conseil d’administration d’Araratbank. Ashot Osipyan a démissionné le 1er novembre 2019 pour occuper un poste dans une organisation financière internationale.

Araratbank OJSC fournit les services bancaires les plus récents et de la plus haute qualité aux particuliers et aux personnes morales. Elle gère 61 succursales à travers le pays. Araratbank prête activement aux petites et moyennes entreprises. Elle coopère avec 14 organisations financières internationales.