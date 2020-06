Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations au Premier ministre italien

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations au Président du Conseil des ministres d’Italie Giuseppe Conte à l’occasion de la Journée de la République Italienne.

« Votre Excellence,

Je vous félicite chaleureusement ainsi que le peuple italien à l’occasion de la Fête nationale, le Jour de la République Italienne.

Les relations amicales traditionnelles entre nos peuples, fondées sur des liens historiques étroits, continuent de se développer dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique. Au cours des dernières années, nous avons réussi à approfondir considérablement la coopération à plusieurs niveaux entre nos pays, à établir un dialogue de haut niveau fondé sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle.

Je me souviens très chaleureusement de ma visite officielle en Italie, qui, j’en suis sûr, a donné un nouvel essor au renforcement de nos relations interétatiques.

Je suis sur que grâce aux efforts conjoints, nous continuerons à développer et à approfondir notre coopération au profit de nos pays.

J’exprime mon soutien et mon aide à vous et au peuple ami d’Italie dans la lutte contre la pandémie Covid-19, en leur souhaitant endurance et patience. »