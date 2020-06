Nikol Pashinyan appelle à un contrôle plus strict du respect des exigences de sécurité

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré hier que malgré une série de mesures préventives mises en œuvre par le gouvernement pour contenir la propagation du coronavirus, le nombre de cas confirmés quotidiennement de Covid-19 ne diminue pas.

Selon les données officielles, 517 personnes ont été testées positives au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total à ce jour à 10 009. Le ministère de la Santé a déclaré que dix-neuf personnes sont mortes de la maladie en une seule journée, ce qui porte le nombre de décès à 158. Les autorités sanitaires ont également déclaré que 3 427 patients au total se sont remis de la maladie.

Nikol Pashinyan a parlé à distance lors d’une réunion récurrente d’un groupe de travail gouvernemental mis en place pour faire respecter l’état d’urgence qui a été déclaré le 16 mars pour arrêter la propagation de l’infection et a ensuite été prolongé jusqu’au 13 juin.

Le ministre de la Santé Arsen Torosyan a parlé des mesures menée pour contrôler le respect des exigences de sécurité imposées par le groupe de travail. Les participants à la réunion ont également évoqué l’efficacité des « descentes » menées dans les districts administratifs d’Erevan pour savoir si les magasins et autres petites entreprises respectent les exigences de sécurité.

Au cours de l’échange de vues sur les actions de suivi, un certain nombre de commentaires ont été présentés, dont la très grande majorité se résumait à des propositions de resserrement maximal des mesures de surveillance.

Nikol Pashinyan, résumant la réunion, a déclaré que les autorités avançaient, guidées par la logique d’un resserrement du contrôle du respect des règles.

« Un travail sérieux doit être fait pour accroître la discipline dans le respect des règles établies par le groupe de travail et empêcher l’organisation de tout type d’événements publics », a-t-il souligné.

Le Premier ministre a chargé les chefs des organes de contrôle de l’État de contrôler strictement le respect des normes préventives, l’organisation de divers événements publics, ainsi que de lui faire périodiquement rapport sur l’avancement des travaux et ses résultats.

Le nombre d’infections et de décès a augmenté depuis que le gouvernement a démantelé un confinement national, permettant à presque tous les secteurs de l’économie arménienne de rouvrir. Certaines restrictions sont toujours en vigueur, comme le port de masques et de gants, ce qui est obligatoire dans tous les espaces publics intérieurs et dans certains espaces extérieurs également.