Le lac Sevan connaît une floraison régulière

Le plus grand lac Sevan d’Arménie connaîtra une floraison régulière en raison d’un impact négatif durable sur son écosystème, a déclaré la vice-ministre de l’Environnement Irina Kaplanyan lors d’une conférence de presse.

En juillet 2019, la croissance rapide des cyanobactéries ou des algues bleu-vert dans certaines sections du lac Sevan a rendu son eau verte. Certaines espèces de ces algues produisent des toxines, qui ont un effet négatif sur la santé des animaux et des humains lorsqu’elles nagent dans l’eau ou l’avalent par négligence. À cet égard, le ministère de la Santé a même exhorté les citoyens à ne pas nager dans les parties du lac Sevan où des accumulations d’algues bleu-vert ont été observées près du rivage.

« Nous examinons les eaux du lac pour comprendre quels processus se déroulent et pour prévoir la possible« floraison ». Malheureusement, l’année dernière, nous sommes arrivés à la conclusion que la floraison sera périodique, étant donné que l’écosystème Sevan a été négativement affecté pendant des décennies ", a déclaré Irina Kaplanyan.

Selon elle, un certain nombre de facteurs affectent l’écosystème du lac, tels que la détérioration de la qualité de l’eau, qui a commencé au second semestre de l’année dernière, le rejet des eaux usées et le réchauffement climatique. Selon les données officielles, la température annuelle moyenne en Arménie a augmenté de 1,3 degrés Celsius de 1960 à 2019.

La vice-ministre a déclaré que, compte tenu de ces faits, un programme a déjà été élaboré qui a déjà été envoyé à l’Union européenne pour demander de l’aide pour la création d’une station d’épuration dans une grande communauté côtière, la purification des lits des rivières et la restauration de la mine abandonnée de Sotk.

Elle a déclaré que le plan était en cours de discussion avec l’UE, la GIZ allemande et le PNUD et qu’il devrait très probablement commencer en septembre.

Le lac Sevan est la principale source d’eau potable de la région, l’un des plus grands lacs alpins d’Europe et d’Asie, situé au cœur des hauts plateaux arméniens, à une altitude de 1914 mètres. Un fleuve Hrazdan en jaillit et 28 autres s’y jettent.