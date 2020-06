La Maison de la Culture Arménienne d’Issy-les-Moulineaux - Clamart a offert des masques de protection aux commissariats des villes d’Issy-les-Moulineaux et de Clamart.

Par ce geste, la M.C.A. a souhaité manifester son soutien à tout le travail que la Police accomplit au quotidien afin de garantir la sécurité des co-citoyens et ce, dans un contexte particulièrement périlleux et difficile à gérer.