La BAD et les réseaux Electriques d’Arménie signent un prêt d’appui au fonds de roulement de 20 millions de dollars

La Banque asiatique de développement (BAD) et la société des Réseaux Electriques d’Arménie (ENA) ont signé un prêt de 20 millions de dollars pour un fonds de roulement afin d’assurer un approvisionnement vital en énergie alors que le pays gère l’impact de la nouvelle maladie du coronavirus.

ENA est seule responsable de l’exploitation et de la maintenance de l’ensemble du réseau de distribution d’énergie de l’Arménie, fournissant des services à plus d’un million de clients. Cette assistance renforcera la liquidité d’ENA, lui permettant de maintenir une prestation de services durable et de haute qualité pendant la pandémie. Tous les ménages et toutes les entreprises d’Arménie bénéficieront de l’approvisionnement ininterrompu en électricité.

L’accord de prêt a été signé par le directeur du financement des infrastructures, Asie du Sud, Asie centrale et Asie de l’Ouest au Département des opérations du secteur privé de la BAD, Shantanu Chakraborty, et le directeur général de l’ENA, Karen Harutyunyan.

« Assurer l’approvisionnement en électricité permettra une activité économique à travers le pays et améliorera la capacité des villes arméniennes à soutenir une réponse efficace à la pandémie », a déclaré M. Chakraborty. « ADB a une relation solide avec ENA et nous sommes heureux de fournir ce soutien. Nous pensons que cela créera un précédent pour de nouvelles interventions du secteur privé afin d’aider à réduire l’impact économique de la crise. »

« Nous sommes maintenant confrontés au plus grand défi de notre temps. La pandémie de COVID-19 est bien plus qu’une crise sanitaire, c’est aussi un problème social et économique dévastateur », a déclaré M. Harutyunyan. « Nous sommes très reconnaissants à la BAD et à tous nos partenaires pour leur engagement et leur aide précieuse en cette période difficile. »

ENA appartient à Tashir Capital Closed Joint-Stock Company et à Liormand Holdings Limited. Le groupe Tashir est l’une des plus grandes sociétés industrielles et de construction diversifiées opérant dans plusieurs secteurs industriels de la Fédération de Russie. En 2017, la BAD a approuvé un prêt de 80 millions de dollars à ENA pour aider à améliorer la distribution d’électricité et à accroître l’indépendance et l’efficacité énergétiques.

La BAD s’est engagée à réaliser une Asie et une zone Pacifique prospères, inclusifs, résilients et durables, tout en poursuivant ses efforts pour éliminer l’extrême pauvreté. Créée en 1966, elle appartient à 68 membres, dont 49 de la région.