Sa Sainteté Aram I souhaite un prompt rétablissement à Nikol Pashinyan et à sa famille

Sa Sainteté Aram I, Catholicos de la Grande Maison de Cilicie, a eu une conversation téléphonique avec le Premier ministre Nikol Pashinyan.

Sa Sainteté a souhaité au Premier Ministre et à sa famille un prompt rétablissement et s’est enquis de la situation actuelle en Arménie en général et des difficultés causées par l’épidémie en particulier.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a informé Sa Sainteté des mesures prises pour contenir la propagation du coronavirus et a évoqué la situation économique en Arménie. Dans le même temps, il a posé des questions sur les difficultés auxquelles sont confrontés le Saint-Siège de Cilicie et le Liban.

Le Catholicos a présenté la situation dans les diocèses et la crise actuelle au Liban.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a annoncé lundi que lui et sa famille avaient contracté le Covid-19.