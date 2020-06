Les citoyens d’Arménie ne seront pas autorisés à se rendre en Géorgie pour le tourisme estival

La Géorgie a interdit son territoire pour les touristes et visiteurs venant d’un certain nombre de pays jugés fortement touchés par l’épidémie du coronavirus…dont l’Arménie ! Le responsable géorgien de du Centre de la sécurité nationale, Amiran Gamkrelidzé a confirmé cette interdiction qui frappe également l’Arménie sur la chaîne de télévision géorgienne Pirveli. Les premiers touristes qui seront autorisés à séjourner en Géorgie sont ceux originaires de pays étrangers « verts » en raison du faible risque d’épidémie du coronavirus. L’Arménie qui connait un nombre de cas important d’infections est pour l’heure jugée dangereuse pour la contamination en Géorgie et en conséquence ses citoyens de sont pas autorisés à se rendre en Géorgie. Un lourd déficit touristique pour Tbilissi, les citoyens arméniens étant entre juin et septembre chaque année les deuxièmes en importance par le nombre de touristes se rendant en Géorgie, surtout dans les stations balnéaires de la mer Noire.

Krikor Amirzayan