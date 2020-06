Les compagnies aériennes certifiées en Arménie interdites de vol vers l’UE

Toutes les compagnies aériennes certifiées en Arménie ont été interdites de vols vers l’Union européenne. Cette décision fait suite aux auditions du Comité arménien de l’aviation civile (CAC) et de six transporteurs aériens arméniens.

La Commission européenne a mis à jour aujourd’hui la liste de la sécurité aérienne de l’UE, la liste des compagnies aériennes soumises à une interdiction d’exploitation ou à des restrictions d’exploitation au sein de l’Union européenne car elles ne satisfont pas aux normes de sécurité internationales. La Commission souhaite garantir le plus haut niveau de sécurité aérienne à tous les passagers voyageant dans l’Union européenne.

La commissaire aux transports, Adina Vălean, a déclaré : « La liste de sécurité aérienne de l’UE devrait être utilisée comme un instrument qui aide les compagnies aériennes et les pays répertoriés à réévaluer et à améliorer leurs normes de vol. La décision d’inclure les transporteurs arméniens sur la liste de la sécurité aérienne de l’UE a été prise sur la base de l’avis unanime du comité de la sécurité aérienne. La Commission, avec l’aide de l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne, est prête à coopérer et à investir en Arménie pour améliorer sa sécurité aérienne. »

Les six transporteurs aériens arméniens touchés sont Armenia Airways, Armenian Helicopters, Atlantis Armenian Airlines, Atlantis European Airlines, Mars Avia et Skyball.

Suite à la mise à jour d’aujourd’hui, un total de 96 compagnies aériennes sont interdites du ciel de l’UE :

- 90 compagnies aériennes certifiées dans 16 États *, en raison d’une supervision inadéquate de la sécurité par les autorités de l’aviation de ces États ;

- Six compagnies aériennes individuelles, sur la base de graves lacunes en matière de sécurité identifiées : Avior Airlines (Venezuela), Blue Wing Airlines (Suriname), Iran Aseman Airlines (Iran), Iraqi Airways (Iraq), Med-View Airlines (Nigéria) et Air Zimbabwe (Zimbabwe) .

Trois autres compagnies aériennes sont soumises à des restrictions opérationnelles et ne peuvent voler vers l’UE qu’avec des types d’aéronefs spécifiques : Air Service Comores (les Comores), Iran Air (Iran) et Air Koryo (Corée du Nord).

Le 6 avril, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a imputé cette situation à la négligence criminelle des anciens dirigeants du Comité. Selon lui, les aéronefs immatriculés en Arménie étaient impliqués depuis de nombreuses années dans des activités illégales dans les pays africains, en particulier dans le trafic d’armes.

Le 14 avril, le chef du Comité, Tatevik Revazyan, a annoncé qu’elle chargerait des experts indépendants d’identifier et de résoudre les problèmes dans le domaine du transport aérien en Arménie .