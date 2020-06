Tournoi d’échecs pan-arménien du 8 au 26 juin 2020

TOURNOI D’ECHECS PAN-ARMÉNIEN DU 8 AU 26 JUIN 2020

Inscriptions jusqu’au 7 juin ici : https://www.avc-agbu.org/en/.html?utm_source=Comms&utm_medium=Social&utm_campaign=v1_060129&fbclid=IwAR0dyHFgnEy11aKVbtpO_OZWZx7KaiBMI4gJwumjJ_BXw6qXuG8VjkLxZe4

Avis aux amateurs d’échecs parmi la jeune communauté arménienne :

Apprenez, assistez et participez au tournoi d’échecs des jeux pan-arméniens en ligne

Cours d’échecs, jeux, anecdotes et bien plus !

Ouvert aux jeunes de 8 à 18 ans

Niveau moyen d’anglais ou d’arménien oriental requis pour participer

Remise de prix à la fin du tournoi