Maintien de la fermeture du centre de vacances de Bellefontaine

COMMUNIQUE

Le confinement et l’épidémie de Covid-19 nous ont amenés à prendre la douloureuse décision de ne pas ouvrir notre centre de vacances de Bellefontaine pour les séjours de juillet et août 2020.

Le 27 mai dernier, le gouvernement a annoncé l’autorisation des réouvertures des colonies de vacances. Or, devant l’importance de notre centre de Bellefontaine qui accueille plus de 140 enfants au mois de juillet et près de 200 personnes avec les personnels encadrants et techniques, la Croix Bleue des Arméniens de France ne peut prendre le risque de mettre en danger nos enfants.

De plus, aucun protocole n’a encore été communiqué aux organisateurs de colonies de vacances qui restent dans l’expectative. La colonie de la Croix Bleue étant une des plus importantes en nombre de lits en France, les règles sanitaires resteraient très difficiles à appliquer par des enfants de 8 à 14 ans, sans même évoquer les conditions d’organisation des activités…

Compte-tenu de ces données, la Croix Bleue maintient donc avec regret sa décision de fermeture du centre de Bellefontaine cet été afin de préserver la santé de tous, petits et grands en espérant pouvoir organiser un séjour encore plus merveilleux en 2021.

Paris, le 30 mai 2020