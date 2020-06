Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a appelé Nikol Pachinian pour lui souhaiter un prompt rétablissement

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a eu un entretien téléphonique hier avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko suite à la demande de ce dernier. Information communiquée par le bureau du Premier ministre arménien. Les deux hommes ont échangé ensemble sur la situation du coronavirus en Arménie et en Biélorussie et les moyens de prévention mis en place. Ils ont partagé leurs expériences dans ce domaine. Alexandre Loukachenko a profité de cet entretien téléphonique pour souhaiter un prompt rétablissement à Nikol Pachinian et sa famille touchée par le coronavirus. Le président biélorusse a également affirmé la volonté de Minsk de coopérer davantage avec Erévan dans de nombreux domaines et émis le souhait de voir prochainement Nikol Pachinian.

Krikor Amirzayan