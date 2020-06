Le train électrique à l’arrêt depuis le 27 mars reliera Erévan-Gumri-Erévan ce vendredi

A compter de ce vendredi 5 juin la compagnie ferroviaire « Transports ferroviaires Sud-Caucasiens » réouvrira la ligne de transport de voyageurs Erévan-Gumri-Erévan une ligne rapide électrique. Cette ligne ferroviaire était à l’arrêt depuis le 27 mars suite à la situation d’urgence décrétée en Arménie.

La remise en route de cette ligne entre Erévan et Gumri répond à une forte demande des voyageurs entre la capitale et la deuxième ville d’Arménie. Mais ces voyageurs seront bien évidemment soumis aux règles sanitaires stricts et à la distanciation sociale dans les wagons et à la gare. En Arménie sur les 5 premiers mois de l’année comparés à la même période de l’an dernier, fut constatée une baisse générale de 17,7% de l’ensemble de la fréquentation des voyageurs sur les réseaux ferroviaires d’Arménie. L’épidémie du coronavirus étant la principale raison de cette baisse.

Krikor Amirzayan