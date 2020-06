Le cancérologue d’Arménie Gevorg Tamamyan publie avec la Princesse Dina Mired de Jordanie une étude dans le mensuel Nature Reviews Cancer

La Princesse Dina Mired de Jordanie qui est la présidente de l’Union internationale de contrôle du cancer (UICC) et professeur Gevorg Tamamyan un oncologue hématologue dans le milieu pédiatrique l’un des meilleurs spécialistes d’Arménie ont signé en commun un article dans le prestigieux mensuel médical américain Nature Reviews Cancer. C’est la première fois qu’un spécialiste médical d’Arménie publie une étude dans ce mensuel. L’étude aborde la question du cancer dans les pays en guerre et après la guerre et donne des indications pour diminuer la situation difficile des malades lors des conflits.

Krikor Amirzayan