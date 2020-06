La Géorgie rouvre ses cafés et restaurants

Les cafés, les restaurants et les centres commerciaux ont rouvert lundi en Géorgie, nouvelle étape d’assouplissement des restrictions mises en place dans ce pays du Caucase relativement peu touché par la pandémie du nouveau coronavirus. Dans la vieille ville de Tbilissi, la capitale, les terrasses et cafés restaient toutefois essentiellement vides malgré le soleil, a constaté un journaliste de l’AFP. « La peur du virus persiste, nous n’avons eu que deux clients aujourd’hui », a constaté auprès de l’AFP le serveur d’un café, Natia Gotoua. Les étudiantes Maïa Beridze et Nino Kapatadze, assises (...)