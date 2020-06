Baisse des attaques informatiques sur les mobiles

Les attaques des chevaux de Troie bancaires contre les mobiles ont été trois fois moins nombreuses selon une étude de Kaspersky Lab.

Le bureau de représentation de Kaspersky Lab en Arménie a déclaré que seulement 0,07% des utilisateurs en Arménie ont été victimes d’attaques de chevaux de Troie bancaires au niveau de leurs mobiles au premier trimestre de 2020.

En Géorgie, de telles attaques ont été enregistrées sur les appareils de 0,04% des utilisateurs et en Azerbaïdjan 0,06% des utilisateurs.

En janvier-mars 2019, 0,23% des utilisateurs arméniens ont été attaqués par des chevaux de Troie bancaires, ce qui place l’Arménie au 7e rang des dix premiers pays avec la plus grande part d’utilisateurs dont les appareils ont été attaqués par des chevaux de Troie mobiles. En Géorgie, 0,12% des propriétaires d’appareils mobiles ont été confrontés à de telles attaques à l’époque, et en Azerbaïdjan 0,14%.

Au premier trimestre 2020, le Japon (0,57%) est arrivé en tête du nombre d’utilisateurs attaqués par les chevaux de Troie bancaires suivi par l’Espagne (0,48%) et l’Italie (0,26%).

Selon les experts, les appareils mobiles infectés par des chevaux de Troie bancaires transmettent des données de carte bancaire et des applications utilisateur aux créateurs du malware. Pour ce faire, ils bloquent l’interface de l’application bancaire avec la leur, et l’utilisateur, après avoir saisi ses données bancaires dans l’interface du cheval de Troie, les transfère aux cybercriminels.

Ces chevaux de Troie peuvent également intercepter des SMS provenant de banques avec des codes de confirmation et les envoyer à des criminels. En plus d’observer les règles de base de la cybersécurité, les utilisateurs doivent installer un antivirus fiable sur leur appareil mobile, ce qui empêchera l’installation de chevaux de Troie, d’autres logiciels malveillants et les visites de sites malveillants.