Le Comité des Recettes de l’État arménien empêche une tentative d’exportation de marchandises interdites

Le Comité des Recettes publiques de l’Arménie (SRC) a déclaré qu’il avait renforcé le contrôle de l’exportation des produits agricoles et de certains types de produits médicaux, interdits par l’Union économique eurasienne (UEE) et le groupe de travail du gouvernement arménien afin de contenir la propagation du coronavirus.

Le 24 mars 2020, l’organe exécutif de l’Union économique eurasienne a décidé d’interdire l’exportation d’un certain nombre de produits médicaux vers des pays autres que les pays de l’UEE jusqu’au 30 septembre inclus. Par une autre décision du 30 mars, elle a interdit l’exportation de certains produits agricoles jusqu’au 30 juin 2020 inclus.

En outre, le groupe de travail du gouvernement arménien a interdit le 3 avril les exportations d’un certain groupe de produits médicaux.

Le SRC a déclaré qu’en raison du renforcement du contrôle, ses agents des douanes avaient empêché une tentative d’exportation d’un certain nombre de marchandises interdites.

La liste des produits agricoles, qui ne peuvent pas être exportés vers des pays tiers par les membres de l’UEE, comprend des produits tels que les oignons, l’ail, le riz, le sarrasin et un certain nombre d’autres produits. Les produits médicaux comprennent des désinfectants, des masques et des équipements de protection, des filtres pour ventilateurs mécaniques et des équipements médicaux associés.

Un état d’urgence de 30 jours pour freiner la propagation du coronavirus a été déclaré en Arménie le 16 mars et des restrictions ont été imposées à la libre circulation des citoyens. Le gouvernement a également interdit certains types d’activités économiques. Le 13 avril, le gouvernement a prolongé l’état d’urgence d’un mois et le 4 mai, il a levé l’interdiction de presque tous les types d’activités économiques et la libre circulation des citoyens, à l’exception des transports publics. Le 14 mai, le gouvernement a de nouveau prolongé l’état d’urgence de 30 jours.

Cependant, malgré l’extension, les transports en commun, les écoles maternelles, les centres commerciaux, les restaurants et les gymnases ont rouvert à partir du 18 mai et le port du masque est devenu obligatoire dans les espaces publics.